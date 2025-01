На 46 години почина звезда от култов сериал от 90-те

Кадър Ютуб

Звездата от Hollyoaks Пол Данан почина на 46 години, съобщи неговата управляваща компания.

Той беше най-известен с ролята си на Сол Патрик в Hollyoaks от 1997 до 2001 г. и с участието си в оригиналния сериал на Celebrity Love Island от 2005 до 2006 г., предаде ladbible.com.

Independent Creative PR каза: „С натежали сърца споделяме трагичната новина за кончината на @pauldanan само на 46 години. Известен със своето телевизионно присъствие, изключителен талант и непоколебима доброта, Пол беше светлинен фар за мнозина .

„Преждевременното му напускане ще остави незаменими празнини в живота на всички, които са го познавали.

„В този труден момент любезно молим за уважение и поверителност за семейството, приятелите и колегите на Пол.“

Феновете го помнят и от Celebrity Big Brother , откъдето беше уволнен в началото на 2017 г.

След това от 2019 г. до 2023 г. телевизионната звезда направи свой собствен подкаст The Morning After With Paul Danan .

През цялата си кариера Danan се появява в други програми като The Kevin Bishop Show и Celebrity Coach Trip .

Неговите фенове се обърнаха към социалните медии , за да споделят почитта си, като един от тях написа: „Току-що чух, че Пол Данан си отива само на 46 години.

„Направо ме върна към гледането му в Hollyoaks като Сол. Тези епизоди от края на 90-те бяха всичко за мен.

" Животът е твърде кратък. Дръжте хората си близо до себе си."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!