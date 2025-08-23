На 46 години топ водещ на Нова тв за първи път показа жена си
Кадър Нова тв
Водещият на Новините на NOVA Христо Калоферов за първи път официално показа съпругата си Мила. 46-годишният журналист сподели в социалните мрежи снимка, на която позира с жена си и написа: "Известна и нашумяла психоложка е забелязана с млад, привлекателен и чаровен мъж на родното Черноморие", пише Актуално.
Припомняме, че Христо и Мила сключиха таен брак преди известно време, имат и едно общо дете - Христо, който се роди през 2020 година.
Двамата с Мила се познават отдавна, като първоначално били изключително близки приятели. Впоследствие това се превърнало в любов, която и двамата вярват, че е проверена във времето и много трайна.
Макар че Калоферов предпочита да не парадира с личния си живот и рядко говори за половинката си, миналата година той заяви, че тя е невероятно вдъхновяваща жена и много му е помагала.
"Тя е клиничен психолог, занимава се с деца със специални образователни потребности. Не веднъж ме е вдъхновявала, не веднъж ме е извличала от дъното и не веднъж ме е мотивирала да вървя напред и да се развивам. Смятам, че жена, която има такава сила да амбицира и мотивира един човек да се развива, е жена, която заслужава голямо уважение."
За Христо Калоферов
Той е едно от емблематичните лица на NOVA. Присъединява се към екипа на медията през 2007 г. Преди това работи за „По света и у нас” в БНТ и регионалния телевизионен център в Благоевград. Бил е и водещ на сутрешния блок на NOVA.
Традиционно подкрепя различни социални каузи и инициативи – той е посланик на добра воля на програмата „Готови за успех” в подкрепа образованието на сираци. Воден от желанието си да помага, през 2010 г. участва в танцувалното шоу „Байландо”, където партнира на глухонямата Роси и с огромна отговорност и съпричастност подкрепя нейната кауза. Със своите репортажи активно се ангажира и с темата за пътната безопасност и достъпната градска среда за хората с увреждания. Извън професията, Христо Калоферов е запален по фотографията. Опознава професионално и живота от другата страна на камерата, докато учи операторско майсторство.
