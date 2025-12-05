снимка: Булфото

На 5 декември рожден ден има Софи Маринова.

София Маринова Каменова, по-известна като Софи Маринова, е българска поп-фолк изпълнителка от ромски произход.

Отличава се с вокален диапазон, обхващащ 4 октави. Печелила е редица музикални награди и конкурси. Най-популярните дуети на певицата са със Слави Трифонов. Има няколко дуета и с рапъра Устата. Взема участие в популярното развлекателно шоу „Пей с мен“. През 2012 г. се включва с вокали в песента на Джена „Обичам те и толкова“, която става една от най-успешните в жанра.

Родена е на 5 декември 1975 г. в София, макар че семейството ѝ тогава живее край Етрополе и тя до осми клас учи в село Брусен.

Започва да пее и танцува от ранна възраст, като началната подготовка в музиката и танците ѝ дава майка ѝ. В десети клас, когато е ученичка в Етрополе, музикантите от местен оркестър, впечатлени от гласа ѝ, молят родителите ѝ да ѝ позволят да стане певица. Баща ѝ е против, тъй като ѝ остава още малко да завърши училище, но майка ѝ, която спира да се занимава с музика след като се омъжва за него, успява да го убеди да се съгласи.

Изпълнява хитовете на Драгана Миркович, Майкъл Джексън, Сандра, Уитни Хюстън, както и цигански песни. На 17 години се явява заедно със своя оркестър на фестивал по ромско надсвирване в Осиковица и го печели с песен на цигански – „Очите ми много плачат“. След това печели първо място на фестивал в Стара Загора – с хитовите „Стари рани“ и „Слънчице мое“.Сключва договор с „Ара Аудио-видео“, след като собственикът на компанията Ненчо Касъмов я слуша в ресторант „Герена“, където тя пее заедно със „Супер Експрес“. Така Софи издава албума „Стари рани“ със „Супер Експрес“, който според редица продуценти е най-продаваният албум в България. Последва самостоятелен албум – „Единствен мой“, след това идва „Моят сън“. Софи получава предложение от „Супер Експрес“ да изпее 4 песни в новия им албум, но накрая записват заедно целия. Албумът е с цигански песни и носи заглавието „Песни от сърце“. Софи записва самостоятелните „Моят сън“, „Студен пламък“, „Нежна е нощта“ и „Осъдена любов“.

В „Съни Мюзик“ издава албумите „5 октави любов“, „Обичам“, „Остани“, „Време спри“, „Vip-ът“ и „Софи Маринова“. Във тази компания започва и съвместната си дейност с рапъра Устата.

Софи Маринова получава приза „певица на годината“ на първите награди на списание Нов фолк. Сред наградите които е получила са награда за принос към музиката, за най-слушана песен, за нови таланти, първо място на „Златния Мустанг“ през 1999 г. с песента „Протегни ръце“ по текст на Евтим Евтимов и музика на Тончо Русев, първо място на фестивала „Ерато“ с „Моят сън“ измежду изпълнители от Гърция, Сърбия и други държави.

През 2005 г. Софи Маринова участва в българския национален финал за Евровизия в дует със Слави Трифонов. Когато идва ред да изпълнят песента си „Единствени“ обаче, двамата излизат на сцената и Трифонов обявява, че се оттеглят от конкурса, защото гласуването е манипулирано чрез SIM карти за 50 хил. лева, така че да спечели група „Каффе“. С 48 803 отчетени SMS-а в тяхна подкрепа, дуото губи срещу 76 590-те гласа за победителя „Каффе“.

През 2006 г. Софи Маринова и Слави Трифонов, с песента „Любовта е отрова“, отново кандидатстват за Евровизия, но не са допуснати от журито до полуфинала.

През 2007 г. Софи Маринова отново е на националния финал, този път в дует с Устата. Двамата представят песен на руски език – „Я твоя“.

На 29 февруари 2012 г. е избрана на националния финал „Българската песен в Евровизия“ да представлява България на международния песенен конкурс „Евровизия“ с песента Love Unlimited(„Безгранична любов“).

Маринова е първата представителка на поп-фолка, която е избрана да представлява България там. На българския финал песента ѝ е класирана на трето място от журито и на първо място по брой SMS-и – 6910, пред втората по този показател Деси Слава, за която са отчетени 3730 SMS-а.

На втория полуфинал на конкурса в Баку (Азербайджан) Софи Маринова печели 45 точки, колкото и представителят на Норвегия, но заради по-лошо разпределение на точките, тя остава на 11 място и не се класира за финала, тъй като на финал продължават само първите 10 песни. Любопитен факт е, че тя е била единственият изпълнител, който да не използва мониторни слушалки на сцената.

