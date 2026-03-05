На 5 март рожден ден празнува професор Михаил Константинов

Кадър Нова тв

Роден е на 5 март 1948 г. в София. Завършва специалност „Математика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1986 г. става доктор по математика в Института по математика и механика към Българската академия на науките.

Работил е в Института по техническа кибернетика и роботика при БАН. От 1999 до 2003 г. е заместник-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Член е на Централната избирателна комисия от 1991 до 2011 г., а от 2003 до 2009 г. е и неин заместник-председател.В периода 2012 – 2013 г. е член и председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД. От януари 2015 до април 2021 г. е председател на съвета, а до юли същата година е негов член. От 2025 г. е ръководител на сектор „Изборни анализи и прогнози“ към „Галъп Болкан Интернешанъл“.

