На 5 март църквата отбелязва Свети великомъченик Конон, а за този ден има народни вярвания

Днес, 5 март, е празникът на Свети великомъченик Конон в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Свети Конон е роден в град Видия, в областта Исаурия (днешна Турция). Родителите му са били езичници, но самият той е преживял особено духовно просветление от детството си – според легендата, архангел Михаил му е разкрил истината на християнството и го е обърнал към вярата.

Конон живял прост и праведен живот, избягвайки греха и молейки се на Бог. Родителите му го принудили да се ожени, но той убедил жена си да живее в чистота, като брат и сестра, посвещавайки се на служба на Господа. По-късно той обърнал и родителите си към християнството.

По време на управлението на император Деций (249–251) започва жестоко преследване на християните. Конон открито изповядва вярата си, за което е арестуван и изправен пред владетеля Магнус. Принуден е да се отрече от Христос и да принесе жертва на идоли, но той решително отказва.

За това мъченикът бил подложен на жестоки мъчения: били го, прободали краката му с пирони и го принудили да тича пред колесница. Изтощен, но непоколебим духом, той паднал на земята, молейки се на Бога, и Му предал душата си. Свети Конон Исаврийски починал около 250 г. Паметта му се чества на 5 март (нов стил).

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 5 март

Ако сутринта има слана, трябва да очакваме късна пролет. Ако вятърът е силен, пролетта ще бъде студена и дъждовна. Ако денят е топъл и слънчев, значи лятото ще бъде плодородно.

Какво не бива да правите днес? Този ден се е смятал за решаващ за бъдещата реколта, така че мързелът може да донесе бедност и неуспех на реколтата. Хората са вярвали, че проклятието на този ден може да донесе нещастие за цялата година, а кавгите могат да доведат до бедност. Вярвало се е, че човек може да се раздели с благосъстоянието и реколтата си заедно с парите, взети назаем.

Какво можете да направите днес? Хората някога са казвали: „На св. Конон започвай да работиш в градините си.“ На този ден предците ни излизали на полето или в градините, за да прекопаят поне леко почвата или да посеят първите семена. Това се смятало за добра поличба за бъдещата реколта. За да се предпазят от зли духове, хората опушвали домовете си с билки, предимно пелин или мащерка. Вярвало се, че е това ще прогони злите духове и да донесе просперитет.

