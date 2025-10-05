На 5 октомври рожден ден има Александра Жекова

снимка: Булфото

Александра Жекова е българска сноубордистка.

Влиза в сноуборда през 1999 г. Тренира при баща си Виктор Жеков, който води състезателката ни по ветроходство Ирина Константинова на игрите в Атина, майка ѝ е Божана Жекова. Златен медалист от Зимната универсиада през февруари 2015 в Сиера Невада (Испания).

Александра завършва 35.СЕУ "Добри Войников" в София, а после специализира в Националната спортна академия. Тя е спортист на Българската ски федерация.

Жекова е на първо място в общото класиране на Европейската купа през 2006 година.

През 2010 г. носи знамето на България на откриването на Олимпийските игри във Ванкувър.

Жекова е сочена като най-голямата надежда на България за медал от Игрите във Ванкувър. По време на квалификацията тя пада и разтяга мускул, с което приключва участието си на Олимпиадата.

Първата си победа за Световната купа по сноуборд печели през март 2011 г. в дисциплината бордъркрос в Ароза (Швейцария).

На Олимпийските игри в Сочи 2014 достига успешно до финалите на бордъркрос, където успява да се задържи трета до момента, в който италианката Микела Мойоли ѝ препречва пътя на метри от финалната права.

В крайна сметка Жекова завършва състезанието пета.

През свободното си време практикува уиндсърф, мотокрос, уейкборд, сърф, планинско колоездене, скейтборд, бадминтон, скуош, голф, езда, дайвинг, фитнес и други спортове.

На 11 декември 2015 Александра Жекова взема участие на Световната купа в Montafon, Австрия. На 5 март 2016 година печели старт от световната купа във Вейсоназ, Швейцария.

На 18 април 2019 година обявява, че прекратява спортната си кариера

