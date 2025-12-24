На 5 януари няма да може да се плаща тока към ЕНЕРГО-ПРО

Пиксабей

Преди коледните и новогодишните празници ЕНЕРГО-ПРО напомня на клиентите си да планират предварително плащанията си, тъй като във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като основна парична единица в Република България, на 5 януари 2026 г. – първия официален работен ден на годината, ще бъдат въведени временни ограничения:

Центровете за обслужване на клиенти няма да приемат клиентски плащания за електроенергия и платени услуги;

Виртуалният ПОС (vPOS) на ЕНЕРГО-ПРО Продажби няма да бъде достъпен;

Няма да се приемат плащания към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД чрез EasyPay и „Български пощи“ ЕАД.

Няма да се приемат плащания към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги чрез EasyPay.

От 6 януари 2026 г. приемането на клиентски плащания ще бъде възстановено, съобщиха от ЕНЕРГО-ПРО.

Допълнително дружеството информира, че за месец декември 2025 г. няма да бъдат издавани фактури за авансови плащания. Мярката цели осигуряване на коректен преход към разплащания в евро и спазване на действащите нормативни изисквания.

Във връзка с предстоящите празнични дни ЕНЕРГО-ПРО предприема допълнителни мерки за осигуряване на надеждно електрозахранване. С цел да осигури светли и комфортни празнични дни дружеството преустановява всички планови прекъсвания на електрозахранването на своята оперативна територия в областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, в периода 20.12.2025 – 05.01.2026 г.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!