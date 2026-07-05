На 5 юли 1954 г. по радиото се излъчват първите записи на Елвис Пресли, датата се смята за рожден ден на рок-енд-рола

кадър: Ютуб

На 5 юли 1954 г. в студиото на легендарния продуцент Сам Филипс в Мемфис, Тенеси, се ражда магията. По време на кратка почивка Елвис Пресли, китаристът Скоти Мур и басистът Бил Блек започват спонтанно да свирят и пеят блус парчето „That's All Right (Mama)“, а малко по-късно и кънтри класиката „Blue Moon of Kentucky“.

Сам Филипс веднага улавя уникалната им енергия, записва песните, а вечерта ги занася на местния радиоводещ Дюи Филипс. Легендарният диджей пуска That's All Right по радиостанцията WHBQ в Мемфис. Реакцията на слушателите е толкова бурна, че Дюи е принуден да върти песента отново и отново същата вечер. Пускането им в ефир предизвиква фурор и лавина от слушателски обаждания, което бележи началото на рок-енд-рола.

Ето няколко любопитни факта за това събитие:

Раждането на нов стил: Комбинацията от That's All Right (блус парче) и Blue Moon of Kentucky (кънтри песен) смесва „черна“ и „бяла“ музика. Това ражда стила рокабили, който е ранната форма на рок-енд-рола.

Телефонен колабс: Телефонните линии на радиостанцията прегряват от обаждания на хора, които искат да разберат кой е този нов певец.

Въпросът за расата: По това време в САЩ има силно расово разделение. Дюи Филипс кани Елвис на интервю в студиото същата вечер и нарочно го пита в кое училище е учил (Humes High School), за да разбере публиката по индиректен начин, че певецът всъщност е бял.

Това е изключително важен момент в историята на съвременната музика! Той буквално променя света и поставя началото на една изцяло нова младежка култура.

Още от по-важните събития, случили се през годините на днешния 5 юли:

1439 г. – Във Флоренция е обявена уния между Римокатолическата църква и Византия.

1811 г. – В резултат на Войната за независимост на испанските колонии в Америка Венецуела получава независимост.

1865 г. – Англичанинът Уилям Бут създава в Лондон Християнската мисия, преименувана после в Армия на спасението.

1879 г. – Княз Александър Батенберг подписва Указ № 1 за създаване на Министерство на Вътрешните Работи и назначава Тодор Бурмов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи път Председател на Министерския съвет.

1882 г. – Съставено е седмото правителство на България, начело с Леонид Соболев.

1884 г. – Германия превръща Камерун в своя колония.

1932 г. – Антонио де Оливейра Салазар става премиер на Португалия, установява авторитарен режим и управлява като диктатор до 1968 г.

1937 г. – В Букурещ е учредена малцинствена българска партия – Върховен народен съвет на българското малцинство в Румъния, от представители от Добруджа, Банат, Бесарабия, Букурещ, Браила и Галац.

1940 г. – Втора световна война: Френското правителство на Режим Виши скъсва дипломатически отношения с Великобритания.

1943 г. – Втора световна война: Започва Битката при Курск – най-голямата танкова битка в историята.

1946 г. – На модно ревю в Париж са представени първите бикини, наречени на атола Бикини, където са провеждани опити с американско ядрено оръжие.

1954 г. – По радиото са излъчени първите записи на Елвис Пресли – песните That's All Right (Mama) и Blue Moon of Kentucky; датата се смята за рожден ден на рок-енд-рола.

1954 г. – Би Би Си излъчва първата си телевизионна новинарска емисия.

1959 г. – Индонезийският президент Сукарно разпуска парламента и поема цялата власт, като управлява авторитарно до 1967.

1971 г. – В САЩ е намалена от 21 г. на 18 г. възрастта за избирателно право на гражданите.

1975 г. – Кабо Верде придобива независимост от Португалия.

1977 г. – В Пакистан е извършен военен преврат – генерал Мохамед Зия Ул Хак сваля правителството на Зулфикар Али Бхуто, премиерът е арестуван и обесен.

1986 г. – В Москва са открити първите Игри на добра воля, организирани по идея на Тед Търнър.

1994 г. – В Китай е забранена експлоатацията на детски труд.

1996 г. – В Розлинския институт в Шотландия е родена овца на име Доли, която е първият бозайник успешно клониран от възрастни клетки.

2000 г. – Европейският парламент гласува България да бъде извадена от негативния визов списък на Шенгенското споразумение.

2008 г. – Официално е открит стадиона АФГ Арена в Санкт Гален, Швейцария.

2009 г. – Провеждат се парламентарни избори за XLI народно събрание на България.

Редактор "Екип на Петел",

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