На 5 юни имен ден празнуват Доротей и Доротея.

Св. Доротей управлявал църквата в продължение на 50 години. След като прекарал в необитаеми места във време на Диоклетиановото гонение против християните, той се върнал в катедрата си и обърнал към Христа мнозина езичници.

При Юлиан Отстъпник св. Доротей приел мъченическа смърт в 361 г. в Одесос (сегашна Варна). На него се приписват разказите за пророците, апостолите и 70-те Христови ученици.

Редактор "Екип на Петел",

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