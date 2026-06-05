На 5 юни рожден ден празнува Николай Дойнов

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На 5 юни рожден ден има Николай Дойнов, журналист и тв водещ.

Николай Дойнов е български журналист, водещ в емисията Новините на Нова телевизия.

Николай Дойнов е роден на 5 юни 1972 г.

Завършил е „Финанси“ в УНСС и „Икономическа журналистика“ в Свободния факултет.

По-късно завършва и „Право“ в Югозападния университет, Благоевград.

През 1997 г. започва работа в Нова телевизия. Бил е говорител зад кадър и репортер. Бил е лице и на сутрешните блокове „Здравей, България", през делничните дни, и „У нас", което се е излъчвало през събота и неделя.

Водещ е на централните новини по Нова ТВ.

Редактор "Екип на Петел",

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