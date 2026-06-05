На 5 юни рожден ден празнува Николай Дойнов
Кадър Ютуб
На 5 юни рожден ден има Николай Дойнов, журналист и тв водещ.
Николай Дойнов е български журналист, водещ в емисията Новините на Нова телевизия.
Николай Дойнов е роден на 5 юни 1972 г.
Завършил е „Финанси“ в УНСС и „Икономическа журналистика“ в Свободния факултет.
По-късно завършва и „Право“ в Югозападния университет, Благоевград.
През 1997 г. започва работа в Нова телевизия. Бил е говорител зад кадър и репортер. Бил е лице и на сутрешните блокове „Здравей, България", през делничните дни, и „У нас", което се е излъчвало през събота и неделя.
Водещ е на централните новини по Нова ТВ.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!