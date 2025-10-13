На 50 Спенс проговори за войната Изток-Запад в БГ рапа

кадри bTV

В сутрешния блок на bTV се проведе специално тържество за един от най-емблематичните български рапъри - Станислав Найденов - Спенс. Рано сутринта звуча неговия ранен хит „Писна ми” и беше отбелязан с торта и половинвековния му юбилей. Спенс подчерта също, че тази година отбелязва и 25 години на сцена, като специалния концерт по този повод предстои.

Рапърът се върна назад във времето и си спомни, че точно по времето на първия му албум е работил като графичен дизайнер в bTV.

Той не пропусна да каже няколко думи и за прочутата битка между Изтока и Запада в българския рап от онова време, базирана най-вече на конфликта им с Мишо Шамара.

„Снайпер” винаги бяха на второ място след R’n’B Records, но на първо място в сърцата на феновете”, заяви Спенс.

„Битката Изток-Запад се изразяваше във влияние. Музикалните редактори трябваше да са твои хора, за да пускат твоите парчета”, обясни той.

Спенс каза също, че в момента има рап фест в Бургас, на който поне веднъж в годината се виждат с Мишо Шамари или поне си казват здрасти отдалеч.

„В съвременната музика има толкова музика, колкото в съвременното сирене има сирене”, заяви Спенс.

