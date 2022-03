На 50 години почина барабанистът на Foo Fighters Тейлър Хокинс

снимка: Raph_PH, Уикипедия

Според уебсайта на списание Semana, който се позовава на местните власти, Хокинс е бил намерен мъртъв в хотел в северната част на Богота.

Това съобщиха от групата чрез изявление в акаунта им в Twitter

Барабанистът на американската рок група Foo Fighters Тейлър Хокинс почина на 50-годишна възраст. Това съобщиха от групата чрез изявление в акаунта им в Twitter. " Семейството на Foo Fighters е съкрушено от трагичната и преждевременна загуба на любимия ни Тейлър Хокинс", се казва в изявлението, допълва БГНЕС.

