На 51 години почина доц. Любомира Саздова

Доц. Любомира Саздова, председател на Асоциацията на физиотерапевтите в България, е починала в събота на 51 годишна вързаст.

За това съобщават от Асоциацията.

"С дълбоко прискърбие ви известяваме, че на 14.11.2025 г., след боледуване, ни напусна доц. Любомира Саздова, председател на Асоциацията на физиотерапевтите в България.

Тя беше ярка фигура в нашата професионална общност – образец за висок професионализъм, научна отдаденост и човечност, ангажирана до самия си край с развитието на професията физиотерапия и Асоциацията. Тя оставя светла и незабравима следа с безкрайната си енергия, интелектуална и емоционална щедрост.

Лидерската ѝ роля беше несъмнена, като с усета си към прецизност въведе нов стандарт в работата и допринесе за утвърждаването на Асоциацията на европейско ниво. Под нейно ръководство се осъществиха редица научни прояви, доброволчески инициативи и колаборации с международни организации.

Доц. Саздова оставя след себе си устойчив модел на работа и човечност, който ще продължава да ни вдъхновява и направлява.

Поклонението ще се състои във вторник, 18.11.2025 г. от 12.30 ч. в църквата „Св. Седмочисленици“.

Поклон пред светлата ѝ памет!", пишат от асоциацията.

