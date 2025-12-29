На 53 години внезапно си отиде Мария Митева - многократната републиканска шампионка по джудо

Кадър Фб

На 53-годишна възраст внезапно почина Мария Митева, многократна републиканска шампионка по джудо, предаде Bulgarian Judo Federation.



Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк "Бакърена фабика" в София.



Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!



Поклон пред паметта ѝ!

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!