На 53 години внезапно си отиде Мария Митева - многократната републиканска шампионка по джудо
Кадър Фб
На 53-годишна възраст внезапно почина Мария Митева, многократна републиканска шампионка по джудо, предаде Bulgarian Judo Federation.
Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк "Бакърена фабика" в София.
Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!
Поклон пред паметта ѝ!
