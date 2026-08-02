На 56 години почина актрисата Наталия Дончева

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Звездата от „Док Мартин“ Наталия Дончева почина в събота, 1 август, на 56-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи Експрес.

Нейният агент, Лоран Саври, потвърди новината, въпреки че не разкри повече подробности за причината за смъртта ѝ. В изявление пред AFP те казаха: „С огромна тъга съобщаваме за кончината на Наталия Дончева. Изключително талантлива артистка и жена с голяма чувствителност, Наталия Дончева докосна публиката с прецизността на своите изпълнения, елегантността и отдадеността си на занаята си. През цялата си кариера тя спечели уважението на своите колеги, режисьори, филмови екипи и всички, които имаха привилегията да работят заедно с нея.“

Нейният доведен син, Юго Селиняк, чийто баща е партньорът на Наталия от 25 години, режисьорът Арно Селиняк, също отдаде трогателна почит в публикация в Instagram . Наред със снимка на звездата, той написа: „Никога не съм харесвал титлата „мащеха“ - защото когато се запознахме, вече не бях дете и вече бях имал мащеха преди това - но нямаш представа какъв наистина *красив* човек те намирах или колко дълбоко те обичах това, което беше.“

Наталия Дончева е българска и френска актриса. Родена е на 31 декември 1969 г..

През 1987 г.–1989 г. учи във ВИТИЗ, гр. София (днешния НАТФИЗ).

Снима се във филмите „Време за път“ (5-сериен тв, 1987) и „Адио Рио“ (1989).

На 02.11.1989 г., 19-годишна се премества да живее в Париж, Франция, където продължава да играе в театъра, телевизията и киното.

През периода 1989 г.–1991 г. учи в консерваторията в Париж. Участва в 20 театрални и в над 50 филмови роли.

През 2010 г. идва в България, за да се снима в българския игрален филм „Стъклената река“ (2010) на реж. Станимир Трифонов.

Дъщеря е на известния български актьор Пламен Дончев и французойката Режин Виолет Маргьорит, бивш дипломат.

Редактор "Екип на Петел",

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