На 58 години си отиде треньорът на Брест

Снимка Пиксабей

Старши треньорът на Брест Ерик Роа почина на 58-годишна възраст, предава авторитетното френско издание L'Equipe. Източникът не разкрива причини за смърта на специалиста.

Роа стана старши треньор на Брест на в началото на 2023 г. Под негово ръководство отборът завърши трети в Лига 1 през сезон 2023/24 и се класира за Шампионската лига за първи път в историята си, пише Спортал.бг.

Брест спечели 39 точки и завърши на 12-то място в класирането на френското първенство през миналия сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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