На 6 март имен ден празнуват Красимир, Красимира, Красен

снимка: Булфото

На 6 март имен ден празнуват всички, които носят името Красимир,Красимира, Красен

КРАСИМИР – който краси cвeта (славянски). Според етнолозите името Красимир възниква през Възраждането като свободен превод на гръцкото Козма. КРАСИМИРА – женска форма на Красимир.

Още когато кръщават децата си с тези хубави имена, родителите ги орисват да бъдат красиви и мирни, да радват дома им и да украсяват живота им. Тези имена са събирателни на човешкия копнеж по спокоен и уютен живот, нещо толкова рядко срещано в днешния стресиращ век. На този ден е добре да си помислим дали достатъчно оценяваме красотата около нас… дали изобщо я забелязваме… дали я опазваме… дали сме съпричастни…

На този ден Православната църква чества деня на Св. 42 мъченици в Амория. Преданието разказва че това са били храбри военачалници, които се пожертвали в името на християнската вярата през 840 г. в Амория. В началото на IX век, градът бил непрекъснато нападан и обсаждан от арабски племена, които вече изповядвали исляма.

Историята се запазила от времето на византийския император Теофил (829-842 г.). Християните се защищавали яростно и врагът тъкмо се готвел да отстъпи, когато предател показал на противниците уязвимата страна на крепостната градска стена, градът бил превзет и опожарен.

По-голямата част от жителите и войниците, които защищавали града, били избити или отведени в робство. За възмездие победителят заповядал да бъдат затворени в тъмницата главните военачалници - 42 души. В този ден църквата почита паметта на всички смели мъже, добри войници и верни служители на Христа.

