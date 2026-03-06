Кадър БТВ

На 6 март рожден ден празнува Надежда Йорданова - български политик и юрист с експертиза в областта на административното и търговското право, обществените поръчки и проекти, финансирани от ЕС и международни организации. Член е на Изпълнителния съвет на партия „Да, България!“

Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е от ? до ? английско търговско право в Университета по право (The University of Law), Лондон. От 2007 г. е вписана в адвокатската колегия в Разград.

В XLV и XLVI народно събрание е народен представител от парламентарната група на „Демократична България“ и е неин заместник-председател.

Оглавява временната комисия „Магнитски“ и е зам.-председател на Комисията по конституционни и правни въпроси.

Била е началник на политическия кабинет на Христо Иванов в Министерството на правосъдието (2014 – 2015).

На 13 декември 2021 г. е избрана от XLVII народно събрание за министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков. Народен представител в XLVIII народно събрание.

Омъжена е и има един син.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!