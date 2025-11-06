На 6 ноември рожден ден има Васил Драганов

снимка: Булфото

Васил Пламенов Драганов е български актьор роден на 6 ноември 1975 година в град София.

Васил Драганов завършва актьорско майсторство за Драматичен Театър през 2002 година в класа на Илия Добрев в Нов български университет.[5] Участва в театрални постановки на Младежкия театър, Държавен Сатиричен Театър, Театър 199, Държавен Пътуващ Театър, Народен Театър „Иван Вазов“.

От 2010 година Васил Драганов е част от актьорския състав на комедийното шоу „Комиците“, продуцирано от „Дрийм Тийм Прадакшънс“, което е най-рейтинговият продукт на БТВ.

През 2010 година Васил Драганов участва в комедийната поредица „Велика България“, продуцирана от „Дрийм Тийм Прадакшънс“ и излъчвана по БТВ. В сериала на БTV „Столичани в повече“ играе ролята на Радко Чеканов.

Женен е за дългогодишната си съпруга Андреа и двамата имат две деца.

Филмография

Столичани в повече (2011 – 2019) – Радко Чеканов

„Мисия Лондон“ (2010, Димитър Митовски)

„Приключенията на един Арлекин“ (4-сер. тв, 2007) – (в серия: IV)

„Отвъд чертата“ (тв, 2003, реж. Илия Добрев)

„Дело по съвест“ (реж. Луиджи Пирели)

„Кецове“ (реж. Валери Йорданов)

Театрални роли

Честит рожден ден Ванда Джун“ от Кърт Вонегът с режисьор Професор Илия Добрев, Народен театър за младежта София в ролята на Лузлийв Харпър

„Хамлет“ от У. Шекспир с режисьор професор Илия Добрев в ролята на Полоний

„Боже, крокодили!“ от Яна Добрева, постановка професор Илия Добрев, Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, София

„Прерия“ от Борис Априлов, постановка Петко Радилов в ролята на следователя

„Когато се раждаме, когато живеем и когато умираме“, по произведения на Иван Радоев, постановка доц. Иван Налбантов

Представлението е носител на наградата за изящна словесност на Благоевградския театрален фестивал, 2001 г. Това представление е носител и на Специалната награда на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ на Шуменския театрален фестивал, 2002 г.

„Предложение“ от А.П.Чехов, дипломен спектакъл на Красимира Иванова, клас Леон Даниел

”Барът” с режисьор Симона Попова в ролята на Мъжът

