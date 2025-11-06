На 6 ноември рожден ден има Васил Драганов
снимка: Булфото
Васил Пламенов Драганов е български актьор роден на 6 ноември 1975 година в град София.
Васил Драганов завършва актьорско майсторство за Драматичен Театър през 2002 година в класа на Илия Добрев в Нов български университет.[5] Участва в театрални постановки на Младежкия театър, Държавен Сатиричен Театър, Театър 199, Държавен Пътуващ Театър, Народен Театър „Иван Вазов“.
От 2010 година Васил Драганов е част от актьорския състав на комедийното шоу „Комиците“, продуцирано от „Дрийм Тийм Прадакшънс“, което е най-рейтинговият продукт на БТВ.
През 2010 година Васил Драганов участва в комедийната поредица „Велика България“, продуцирана от „Дрийм Тийм Прадакшънс“ и излъчвана по БТВ. В сериала на БTV „Столичани в повече“ играе ролята на Радко Чеканов.
Женен е за дългогодишната си съпруга Андреа и двамата имат две деца.
Филмография
Столичани в повече (2011 – 2019) – Радко Чеканов
„Мисия Лондон“ (2010, Димитър Митовски)
„Приключенията на един Арлекин“ (4-сер. тв, 2007) – (в серия: IV)
„Отвъд чертата“ (тв, 2003, реж. Илия Добрев)
„Дело по съвест“ (реж. Луиджи Пирели)
„Кецове“ (реж. Валери Йорданов)
Театрални роли
Честит рожден ден Ванда Джун“ от Кърт Вонегът с режисьор Професор Илия Добрев, Народен театър за младежта София в ролята на Лузлийв Харпър
„Хамлет“ от У. Шекспир с режисьор професор Илия Добрев в ролята на Полоний
„Боже, крокодили!“ от Яна Добрева, постановка професор Илия Добрев, Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, София
„Прерия“ от Борис Априлов, постановка Петко Радилов в ролята на следователя
„Когато се раждаме, когато живеем и когато умираме“, по произведения на Иван Радоев, постановка доц. Иван Налбантов
Представлението е носител на наградата за изящна словесност на Благоевградския театрален фестивал, 2001 г. Това представление е носител и на Специалната награда на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ на Шуменския театрален фестивал, 2002 г.
„Предложение“ от А.П.Чехов, дипломен спектакъл на Красимира Иванова, клас Леон Даниел
”Барът” с режисьор Симона Попова в ролята на Мъжът
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!