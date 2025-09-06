На 6 септември рожден ден има Джина Стоева

снимка: Biser Todorov, Уикипедия



Десислава Стоева, по-известна като Джин

Популярни нейни песни са „Любов моя“, „Остани, остани“, „Пясъчен часовник“, „Докога“, „Сто жени“, „Желание“, „Неизлечимо влюбена“, „Една новина“ (дует с Ивена), „Животът те обича“, „Писано ни е“ и др.

Родена е на 6 септември 1976 г. в Русе.

Изпълнителката е известна с дуетните си изпълнения със свои колеги като Ина, Ивена, Емануела и сценариста, изпълнител и текстописец Теньо Гогов. Дискографията на певицата съдържа общо 7 албума, 2 от които са изцяло с фолклорна музика.

През 2015 г. напуска „Ара Мюзик“ и преминава към самопродуциране.

На 28 февруари 2017 г. певицата ражда дъщеря си Ивая.

