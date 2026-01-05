На 6 януари Варна отбеляза Богоявление и 178 години от рождението на Христо Ботев

Булфото

На 6 януари във Варна ще бъдат отбелязани 178 години от рождението на големия поет и революционер Христо Ботев и църковния празник Богоявление (Йордановден). Празничната програма ще започне в 10:30 часа на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм „Успение Богородично“ с ритуал по освещаване на бойните знамена на Военноморските сили на Република България.

Следва празнично общоградско шествие по маршрут от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Независимост“, бул. „Княз Борис I“, бул. „Сливница“, площад „Антон Новак“ до Морската градина, посочват от общинската пресслужба.

Движението на автомобил на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде преустановено от 10:00 часа до изтегляне на гражданите и представителните части, участващи в шествието (около 11:00 часа).

Около 11:45 часа пред паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер.

По-късно, около 12:30 часа, от Първа буна ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет и ритуал по традиционното за християнския празник спасяване на кръста от водите на Черно море.

Организатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

