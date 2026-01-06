На 6 януари рожден ден има бившият национал Цанко Цветанов

снимка: Biser Todorov, Уикипедия

Цанко Николаев Цветанов е бивш български футболист, национал на България, треньор.

Избран е в идеалния отбор на България за всички времена.

Роден е на 6 януари 1970 г. в село Българско Сливово, Великотърновско. Играл е за Академик (Свищов), Етър (Велико Търново), Левски (София), Валдхоф (Манхайм, Германия), Абърдийн (Шотландия) и Енерги (Котбус, Германия).

Шампион на България през 1994, 1995 и 2002 г. с Левски (Сф) и през 1991 г. с Етър. Носител на купата на страната през 1994 и 2002 с Левски (Сф) и на Купата на БФС през 1991 г. с Етър. В „А“ група има 203 мача и 6 гола. За Левски е изиграл 12 мача за купата и 6 мача в евротурнирите (4 за КЕШ и 2 за купата на УЕФА), за Етър има 2 мача в КЕШ.

За националния отбор на България дебютира на 21 септември 1991 г. срещу Турция (в Стара Загора), има 40 мача и 1 гол. Участва на СП-1994 в САЩ, където става бронзов медалист (играе в 6 мача) и на ЕП-1996 в Англия (в 3 мача).

Помощник-треньор на Левски (Сф). В периода 2008 – 09 е помошник треньор на Литекс (Ловеч) при Станимир Стоилов. Помощник на Стоилов е и в националния отбор до 2010 г. В периода 2012 – 2013 е старши треньор на Етър-1924. В периода 2013 – 2014 е помощник-треньор на Станимир Стоилов в Ботев (Пловдив).

