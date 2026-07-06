На 6 юли 1885 г. Луи Пастьор прави първата ваксинация на човек, спасявайки дете, ухапано от бясно куче

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На 6 юли 1885 г. френският учен Луи Пастьор прилага за първи път експерименталната си ваксина срещу бяс върху човек. Той спасява 9-годишното момче Жозеф Майстер, което е било тежко нахапано от бясно куче два дни по-рано и има 14 дълбоки рани.

Луи Пастьор е химик, а не лекар, и до този момент е тествал ваксината срещу бяс само върху кучета. Той рискува затвора, но знае, че без лечение момчето ще умре в агония.

В продължение на 10 дни на Жозеф са поставени 13 инжекции с постепенно усилващ се вирус на бяс (извлечен от гръбначен мозък на зайци).

Момчето не се разболява и оцелява, а Пастьор се превръща в световен герой.

Години по-късно порасналият Жозеф Майстер става пазач в Института „Пастьор“ в Париж. През 1940 г., по време на Втората световна война, той избира да отнеме живота си, вместо да позволи на нацистките войници да осквернят гробницата на своя спасител Луи Пастьор.

Първата ваксина срещу бяс на Пастьор е от най-великите събития в историята на медицината, което доказва, че науката може да побеждава болести, смятани дотогава за сигурна смърт. Този исторически успех маркира началото на съвременната имунизация.

Още от по-значимите събития през годините, случили се на днешния 6 юли:

1253 г. – Миндаугас е коронован за първи крал на Литва.

1415 г. – Ян Хус е изгорен на клада като еретик.

1483 г. – Ричард III е коронован за крал на Англия.

1538 г. – Сър Томас Мор е екзекутиран като предател поради противопоставянето му краля на Англия Хенри VIII да оглави Англиканската църква.

1609 г. – В Бохемия е обявено правото на свобода на вероизповеданието.

1785 г. – Доларът е обявен за национална валута на САЩ.

1868 г. – Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава река Дунав и навлиза в България край село Вардим.

1885 г. – Луи Пастьор прави първата ваксинация на човек, като спасява ухапано от бясно куче дете. Това бил 9-годишния елзасец Жозеф Майстер.

1919 г. – Първият полет през Атлантическия океан с английския самолет R34 завършва успешно с кацане в Ню Йорк.

1922 г. – Три български опозиционни партии се обединяват в коалицията Конституционен блок.

1928 г. – Прожектиран е първият напълно озвучен филм – Светлините на Ню Йорк на режисьора Браян Фой.

1940 г. – Военен съд в Тулуза задочно осъжда на четири години затвор лидера на Съпротивата генерал Шарл де Гол – по-късно президент на Франция.

1957 г. – Алтея Гибсон става първият чернокож атлет, който спечелва тенис шампионата Уимбълдън.

1964 г. – Малави обявява независимост от Обединеното кралство.

1966 г. – Държавата Малави е обявена за република с първи президент Хастингс Банда.

1967 г. – Нигерийската гражданска война: Нигерийската армия нахлува в Биафра, с което започва войната.

1973 г. – Английската рок група Queen издава първия си сингъл – Keep Yourself Alive.

1975 г. – След държавен преврат Коморските острови обявяват независимост от Франция.

1982 г. – Самолетът при полет 411 на „Аерофлот“ се разбива малко след излитане от Москва и убива всички 90 души на борда.

1988 г. – Пожар на петролната платформа Пайпър Алфа в Северно море отнема живота на над 120 работници.

1990 г. – Петър Младенов подава оставка, като председател (президент) на Република България, след обществен натиск, заради изречената фраза „По-добре е танковете да дойдат“.

2005 г. – МОК избира Лондон за домакин на Летните олимпийски игри през 2012 г.

2013 г. – Самолетът при полет 214 на „Ейжиана Еърлайнс“, се разбива на международното летище Сан Франциско, убива 3-ма и ранява 181 от 307-те души на борда.

Редактор "Екип на Петел",

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