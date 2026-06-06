На 6 юни рожден ден има Васко Кръпката

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На 6 юни рожден ден има Васил Георгиев (Васко Кръпката), певец и музикант.

Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката и „Vasko The Patch“, китарист-блусар, певец и автор на песни, е фронтмен на софийската рокгрупа Подуене блус бенд, роден на 6 юни 1959 г. в

София. Свири на барабани, хармоника и китара.

Завършва техникум по автотранспорт и е шофьор, и автомеханик по професия.

Васко Кръпката започва музикалната си кариера през 80-те години на XX век, свирейки като барабанист в група „Паралел 42“ в Скандинавските страни (1984 – 1986) и „Старт“ на Мими Иванова и Развигор Попов (1986 – 1989).

Унгарският филм „Плешивото куче“ (с участието на групата „Хобо блус бенд“) му дава идеята за бъдещето и през септември 1989 създава групата „Подуене блус бенд“, която е една от първите блус-формации в България. С верен усет за актуалност, нестандартни идеи и остроумие, съчетани с точно следване на принципите на ритъм енд блуса. Песните му са повлияни от края на комунистическия режим. Така Васко се превръща в една от най-популярните фигури в България в началото на 90-те. Сред известните песни от началния период на групата са „Бюрократ“, „Слънчев бряг блус“ и „Комунизмът си отива“.

Васко Кръпката по време на честванията на 100-годишния юбилей на ПФК Левски (София), 23 май 2014 година.

Участва в много митинги, барикади и други прояви за сваляне на комунистическия режим. Провежда турнета в България и чужбина, свири в Затвора в Бухово, в Зала 1 на Националния Дворец на Културата, от покрива на площад „Гарибалди“ в София, в мазето на театър „Ла Страда“, на барикадите в Дупница, на концерта по посрещането на Бил Клинтън в София, прави концерти за болни деца и домове за сираци, участва в шумни рокерски събори, на Super Blues Festival Bucurest '95 с хедлайнер Джон Мейъл, свири от покрива на движещ се автобус на „Фестивала на Таратайката“ в Пловдив, участва в Blues Fest Бургас , на бирени фестивали в София и др., в бирарията на Хайнекен в Амстердам, в училището за дипломати в Бон, в затвора в Кьолн, в Jazzgalerie Bonn и Jazz House Kansas City, Buddy Guy's Leggents – Chicago,.

Васко Кръпката ежегодно е организатор на фестивала „Цвете за Гошо“, посветен на Георги Минчев и Sofia Blues Meeting, софийския пролет-есен блус фестивал, а от 2015 организира Благоевград Blues&Jazz фестивал.

През 2009 г. е хед-лайнер на фестивала „Blues Goes East“ в Карлсруе, 2014 CLUJ BLUES FEST и DANUBE JAZZ&BLUES в Румъния.

Васко Кръпката води радио-предаването за блус музика „Карай да върви, това е блус“ първо в радио Мила Голд и по-късно в радио Star FM. Предаването е спряно през 2010 г. Кръпката е водещ също така и на телевизионно предаване със същото име по телевизия СКАТ, в което кани и представя млади рок и блус музиканти и групи. Предаването се излъчва на живо от студиото на СКАТ в София всеки четвъртък от 22:30.

През 2010 г. издава албума Емигранти, темата на когото е духовната и физическата емиграция.

Две от песните на Васко Кръпката се изучават в учебници по музика „100 години Рокендрол“ и „Нека бъде светлина“.

На 24-ти май 2018 пет от текстовете на песни на Васко Кръпката, „Комунизмът си отива“, „Кучето на крайния квартал“, „Нека бъде светлина“, „Ден след ден“ и „Емигранти“ влизат в Библиотека на Конгреса на САЩ, в алманаха „Любослов“, годишник на българските писатели по в САЩ и по света.

Редактор "Екип на Петел",

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