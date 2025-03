На 61 години Брат Пит влиза във Формула 1

Кадър Х

Часове преди старта на първата свободна тренировка за годината във Формула 1 организаторите на световния шампионат публикуваха официалния трейлър на филма F1, в който главната роля се изпълнява от холивудската легенда Брад Пит. Лентата ще излезе по кината в края на месец юни тази година, предаде Спортал.

В трейлъра, който е с продължителност от близо 2.5 минути, се вижтат много нови кадри и се разкрива още малко от историята на Сони Хейес, персонажът на Пит. Вижда се, че той и съотборникът му в APX GP Джошуа Пиърс (в ролята – Дамсън Идрис) не са в най-добрите отношения и между тях прехвърчат не малко искри. Забелязват се и много кадри, които бяха заснети от режисьора Джоузеф Косински по време на отделни състезателни уикенди във Формула 1 през 2023 и 2024, както и по време на „24 часа на Дейтона“ през 2024 година.

F1 | Official Trailer



