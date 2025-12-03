На 63 години почина д-р Даниела Ангелова

Пиксабей

Перник е в скръб след внезапната кончина на д-р Даниела Ангелова – един от дългогодишните и уважавани лекари в МБАЛ „Рахила Ангелова“. Болничното заведение съобщи, че медикът е починала на 63-годишна възраст.

„С огромна тъга ви уведомяваме, че ни напусна д-р Даниела Ангелова. Тя отдаде повече от три десетилетия на пациентите в Психиатричното отделение на пернишката болница. Ще остане в нашите спомени като изключителен професионалист и забележителен човек“, заявиха от лечебното заведение.

Новината предизвика широк отзвук в Перник, където д-р Ангелова е била позната като всеотдаен специалист и човек, който работи с огромна отдаденост към пациентите си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!