На 63 години си отиде икона на кеча

Пиксабей

Американският кечист Сид Юди, шесткратен шампион и икона на World Wrestling Entertainment (WWE), почина на 63-годишна възраст след продължителна борба с рака, съобщи семейството му.

Юди - известен сред феновете като Сид Джъстис, Сид Вишъс и Сичо Сид - се прослави през 90-те години на миналия век като един от „най-внушителните и ужасяващи състезатели на своето поколение“, предаде Дарик.

Неговият син Гунар Юди го описва като „човек със сила, доброта и любов“, който „много ще ни липсва“.

Благодарейки на хората за подкрепата им във Facebook, Гунар заяви, че семейството „оценява мислите и молитвите ви, докато скърбим за тази загуба“, като добави, че скоро ще бъдат обявени подробности за възпоменателната служба.

Роден е на 16 декември 1960 г. в американския щат Арканзас и навлиза в света на кеча, когато през 1989 г. се присъединява към веригата World Championship Wrestling (WCW) и се изправя срещу величия като Четиримата ездачи и Братя Стайнър.

В изявление WWE съобщи: „Репутацията на Сид като една от най-твърдите и вълнуващи суперзвезди затвърди наследството му в WWE, а влиянието му все още може да се види на ринговете по борба по целия свят".

„WWE изказва своите съболезнования на семейството, приятелите и феновете на Юди.“

Организацията припомни за звездното начало на кечиста

Юди дебютира в WWE като Сид Джъстис, където служи като специален гост-рефер на SummerSlam 1991, в който участва легендата на WWE Хълк Хоган.

Юди е двукратен шампион на WWE (тогава наричана WWF), два пъти оглавява WrestleMania и взема две победи в шампионата на WCW в тежка категория.

От WWE заявиха, че успехите на бореца щяха да продължат, ако през 2001 г. той не беше претърпял „катастрофална травма на крака“.

Съболезнования от фенове и други професионалисти се разпространиха мигновенно в социалните мрежи след смъртта му.

Двукратният член на Залата на славата на WWE Букър Ти Хъфман заяви, че влиянието на Юди в кеча е „неоспоримо“, като добави, че той „проправи пътя за толкова много от нас“.

„Без Сид Вишъс не мисля, че брат ми и аз щяхме да стигнем до WCW... Изказвам най-дълбоки съболезнования на семейството му в този труден момент“, написа той в X.

WWE is saddened to learn that Sid Eudy has passed away.



WWE extends its condolences to Eudy’s family, friends and fans. pic.twitter.com/oh7xF5OCEG