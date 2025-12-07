На 7 декември рожден ден празнува Ованес Торосян
снимка: Личен архив, Уикипедия
Ованес Торосян (на арменски: Հովհաննես Թորոսյան) е български актьор, режисьор и драматург от арменски произход.
Роден е на 7 декември 1986 г. в Ереван, Армения. През 1993 г., заради военния конфликт в Нагорни Карабах, заедно със семейството си се установява в София. Брат му Тигран Торосян също е актьор.
Учи в 76 ОУ „Уилям Сароян“.Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ през 2009 г. в класа на проф. Пламен Марков и Ивайло Христов.
През 2016 г. завършва театрална режисура в НАТФИЗ.
Съосновател е на театър „Реплика“. Играе на сцените на Народния театър, Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Модерен театър, Театрална работилница „Сфумато“, Червената къща, Младежки театър „Николай Бинев“ и театър „Азарян“.
Играе и на сцената на Театър 199 в моноспектакъла „Тигър и дракон“ от Йоана Мирчева, постановка – Юрий Дачев.
Ованес Торосян се занимава с документален, импровизационен театър и режисура:
- „Пухеният“
- "Заполярная правда (истина...Отвъд полярния кръг)' по Юрий КЛавдиев, в театър „Реплика“
- „Да играеш жертвата“, по Братя Преснякови, в Модерен театър.
- „Животът се получи“, по Павел Пряжко, в Театър „Реплика“
- „Разкази от лудницата“, по Ан-Мари де Мамбро, в Театрална работилница „Сфумато“
- „Януари“, по Йордан Радичков, в театър „Н.А.Т.Ф.И.З“
- „Разкази от лудницата (панаир на младите 2016)“, по Ан-Мари де Мамбро, в Младежки театър „Николай Бинев“
- „Безсъщност“, по Борис Зафиров, в Център за култура и дебат „Червената къща“
- „Дани и дълбокото синьо море: танц на апашите“, по Ованес Торосян, в театър „Възраждане“
- „Февруари“, по Ованес Торосян, в Театрална работилница „Сфумато“
- „Вишнева градина“, по Антон Павлович Чехов, в Младежки театър „Николай Бинев“
- „Март“, по Пьотор Гладилин, в театър „Възражд“ане"
- „SHHARLOTA“, по Пьотор Гладилин, в театър "Non grata
- „Елхата у Иванови“ по Александър Вадденски, в Театър „Реплика“
- „Предградие“ по Ерик Богосян, в Продуценска къща „Креди Арте“
- „Драконът“ по Евгений Шварц, в театър „София“
- „Заговорът на Калигула“ по Стефан Цанев, в Продуценска къща „Креди Арте“
- „Game over“ по Ованес Торосян, в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“
- „Истории от Старата България“
- „Белградска трилогия“
- „Анархия в Бавария“
- „Идиот 2012“
- „Балканска“
- „Хамлет“
- „Колега“
- „Обърни се с гняв назад“
- „Лейтенантът от Инишмор“
- „Мечтата на Наташа“
- „Записки на един луд“
- „Импровизирай това!“
- „Състояние на нацията“
- „Да бъде или не?“
- „Животът се получи“
- „Ние.бг“
- „Чайка“
- „Тигър и дракон“
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!