На 7 декември рожден ден празнува Ованес Торосян

снимка: Личен архив, Уикипедия

Ованес Торосян (на арменски: Հովհաննես Թորոսյան) е български актьор, режисьор и драматург от арменски произход.

Роден е на 7 декември 1986 г. в Ереван, Армения. През 1993 г., заради военния конфликт в Нагорни Карабах, заедно със семейството си се установява в София. Брат му Тигран Торосян също е актьор.

Учи в 76 ОУ „Уилям Сароян“.Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ през 2009 г. в класа на проф. Пламен Марков и Ивайло Христов.

През 2016 г. завършва театрална режисура в НАТФИЗ.

Съосновател е на театър „Реплика“. Играе на сцените на Народния театър, Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Модерен театър, Театрална работилница „Сфумато“, Червената къща, Младежки театър „Николай Бинев“ и театър „Азарян“.

Играе и на сцената на Театър 199 в моноспектакъла „Тигър и дракон“ от Йоана Мирчева, постановка – Юрий Дачев.

Ованес Торосян се занимава с документален, импровизационен театър и режисура:

„Пухеният“

"Заполярная правда (истина...Отвъд полярния кръг)' по Юрий КЛавдиев, в театър „Реплика“

„Да играеш жертвата“, по Братя Преснякови, в Модерен театър.

„Животът се получи“, по Павел Пряжко, в Театър „Реплика“

„Разкази от лудницата“, по Ан-Мари де Мамбро, в Театрална работилница „Сфумато“

„Януари“, по Йордан Радичков, в театър „Н.А.Т.Ф.И.З“

„Разкази от лудницата (панаир на младите 2016)“, по Ан-Мари де Мамбро, в Младежки театър „Николай Бинев“

„Безсъщност“, по Борис Зафиров, в Център за култура и дебат „Червената къща“

„Дани и дълбокото синьо море: танц на апашите“, по Ованес Торосян, в театър „Възраждане“

„Февруари“, по Ованес Торосян, в Театрална работилница „Сфумато“

„Вишнева градина“, по Антон Павлович Чехов, в Младежки театър „Николай Бинев“

„Март“, по Пьотор Гладилин, в театър „Възражд“ане"

„SHHARLOTA“, по Пьотор Гладилин, в театър "Non grata

„Елхата у Иванови“ по Александър Вадденски, в Театър „Реплика“

„Предградие“ по Ерик Богосян, в Продуценска къща „Креди Арте“

„Драконът“ по Евгений Шварц, в театър „София“

„Заговорът на Калигула“ по Стефан Цанев, в Продуценска къща „Креди Арте“

„Game over“ по Ованес Торосян, в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“

„Истории от Старата България“

„Белградска трилогия“

„Анархия в Бавария“

„Идиот 2012“

„Балканска“

„Хамлет“

„Колега“

„Обърни се с гняв назад“

„Лейтенантът от Инишмор“

„Мечтата на Наташа“

„Записки на един луд“

„Импровизирай това!“

„Състояние на нацията“

„Да бъде или не?“

„Животът се получи“

„Ние.бг“

„Чайка“

„Тигър и дракон“

