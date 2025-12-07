реклама

На 7 декември рожден ден празнува Ованес Торосян

07.12.2025 / 03:00 0

снимка: Личен архив, Уикипедия

Ованес Торосян (на арменски: Հովհաննես Թորոսյան) е български актьор, режисьор и драматург от арменски произход.

Роден е на 7 декември 1986 г. в Ереван, Армения. През 1993 г., заради военния конфликт в Нагорни Карабах, заедно със семейството си се установява в София. Брат му Тигран Торосян също е актьор.

Учи в 76 ОУ „Уилям Сароян“.Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ през 2009 г. в класа на проф. Пламен Марков и Ивайло Христов.

 През 2016 г. завършва театрална режисура в НАТФИЗ.

Съосновател е на театър „Реплика“. Играе на сцените на Народния театър, Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Модерен театър, Театрална работилница „Сфумато“, Червената къща, Младежки театър „Николай Бинев“ и театър „Азарян“.

 Играе и на сцената на Театър 199 в моноспектакъла „Тигър и дракон“ от Йоана Мирчева, постановка – Юрий Дачев.

Ованес Торосян се занимава с документален, импровизационен театър и режисура:

  • „Пухеният“
  • "Заполярная правда (истина...Отвъд полярния кръг)' по Юрий КЛавдиев, в театър „Реплика“
  • „Да играеш жертвата“, по Братя Преснякови, в Модерен театър.
  • „Животът се получи“, по Павел Пряжко, в Театър „Реплика“
  • „Разкази от лудницата“, по Ан-Мари де Мамбро, в Театрална работилница „Сфумато“
  • „Януари“, по Йордан Радичков, в театър „Н.А.Т.Ф.И.З“
  • „Разкази от лудницата (панаир на младите 2016)“, по Ан-Мари де Мамбро, в Младежки театър „Николай Бинев“
  • „Безсъщност“, по Борис Зафиров, в Център за култура и дебат „Червената къща“
  • „Дани и дълбокото синьо море: танц на апашите“, по Ованес Торосян, в театър „Възраждане“
  • „Февруари“, по Ованес Торосян, в Театрална работилница „Сфумато“
  • „Вишнева градина“, по Антон Павлович Чехов, в Младежки театър „Николай Бинев“
  • „Март“, по Пьотор Гладилин, в театър „Възражд“ане"
  • „SHHARLOTA“, по Пьотор Гладилин, в театър "Non grata
  • „Елхата у Иванови“ по Александър Вадденски, в Театър „Реплика“
  • „Предградие“ по Ерик Богосян, в Продуценска къща „Креди Арте“
  • „Драконът“ по Евгений Шварц, в театър „София“
  • „Заговорът на Калигула“ по Стефан Цанев, в Продуценска къща „Креди Арте“
  • „Game over“ по Ованес Торосян, в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“
  • „Истории от Старата България“
  • „Белградска трилогия“
  • „Анархия в Бавария“
  • „Идиот 2012“
  • „Балканска“
  • „Хамлет“
  • „Колега“
  • „Обърни се с гняв назад“
  • „Лейтенантът от Инишмор“
  • „Мечтата на Наташа“
  • „Записки на един луд“
  • „Импровизирай това!“
  • „Състояние на нацията“
  • „Да бъде или не?“
  • „Животът се получи“
  • „Ние.бг“
  • „Чайка“
  • „Тигър и дракон“

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама