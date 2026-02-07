снимка: Булфото

На 7 февруари рожден ден има Любомир Нейков, актьор и продуцент.

Любомир Иванов Нейков е български актьор.

Любомир Нейков е роден на 7 февруари 1972 г. в Червен бряг. Завършва Техникум по електротехника в Червен бряг, а след това НАТФИЗ през 1998 г. в класа по куклено актьорско майсторство на проф. Румен Рачев. От 1998 до 2006 работи в "Хъшове", „Шоуто на Слави“ и в театрална формация Мелпомена. В „Шоуто на Слави“ Любомир Нейков изпълнява едни от най-успешните, правени от български актьор, имитации на съществуващи личности (Бойко Борисов, Иван Костов и др.) – мъже и жени.

През септември 2006 г., заедно с Евтим Милошев, основава продуцентска компания "Дрийм Тийм Прадакшънс".

През 2007 г. заедно със своите колеги Христо Гърбов, Руслан Мъйнов и Кръстю Лафазанов създава първото и единствено по рода си авторско комедийно предаване в българския телевизионен ефир „Комиците“. Компанията реализира и най-хитовият комедиен сериал в България – „Столичани в повече”, който отбелязва рекордна гледаемост, достигайки до 2.2 милиона зрители на епизод.

За 9-годишната си история „Дрийм Тийм Прадакшънс” е натрупала опит в продуциране на предаванията „Нека говорят”, пет сезона на един от най-успешните риалити формати в света — Сървайвър”, специализираните предавания „Операция Слава”, „Урок по Родолюбие” и "Българските следи" и др.

За 9-годишната си история „Дрийм Тийм Прадакшънс” е натрупала опит в продуциране на предаванията „Нека говорят”, пет сезона на един от най-успешните риалити формати в света — Сървайвър”, специализираните предавания „Операция Слава”, „Урок по Родолюбие” и "Българските следи" и др.

За 9-годишната си история „Дрийм Тийм Прадакшънс” е натрупала опит в продуциране на предаванията „Нека говорят”, пет сезона на един от най-успешните риалити формати в света — Сървайвър”, специализираните предавания „Операция Слава”, „Урок по Родолюбие” и "Българските следи" и др.

От 1998 е семеен. На 20 февруари 2011 г.се ражда първата му дъщеря Анна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!