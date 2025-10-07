На 7 октомври рожден ден има Део

снимка: Деян Славчев, фейсбук

На 7 октомври рожден ден има Деo.

Деян Славчев е роден на 7 октомври 1975 г. Завършва руска филология в СУ „Климент Охридски“. Като студент започва да работи като сервитьор, а по-късно става барман. Няколко години се занимава с тази професия.

Печели конкурс за водещи в предаването Джубокс, който се провежда в заведението, където работи. Играе в спектакъла „Кислород“ в „Театър 199“.

През 2004 г. Део започва връзка с певицата Лора Караджова, с която в края на 2012 г. се разделят.

През 2004 играе главната роля в българския филм Бунтът на L. като част от снимките са в град Балчик.

От 2005 е водещ в „Рекламна пауза“ – предаване, което показва реклами от цял свят.

Впоследствие става водещ в „Джубокс: Любовни квартири“, където събира двойки

През 2008 се снима отново във водеща роля на филма „Прогноза“, режисиран от Зорница София.

Део побеждава в благотворителното шоу на Нова Телевизия Vip Brother 3 на 10 май 2009 г.

Изпълнява сингъл с Д-2, а по-късно издава свой собствен албум – „Това съм аз (заедно с Д-2)“.

Есента на 2011 Део се завръща като водещ на шоу в телевизионния ефир – „X Factor“ по Нова тв.

През пролетта на 2013 г. участва в танцувалното риалити Dancing Stars. Там отпада на полуфинала. След участието си, а и по време на шоуто, той се сближава с Елена Добрикова. Малко след това те се разделят, а после се среща с Мариана Станчева, с която имат син, Борислав.

През 2015 година Део става новото лице на предаването, в което се теглят тиражите на Тото 2 и Втори Тото шанс.

