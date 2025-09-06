На 7 септември България става свидетел на рядък небесен феномен

Пиксабей

Остават няколко часа до небето ще ни подари едно от най-впечатляващите си явления – пълно лунно затъмнение, пише Метео Балканс.

Какво представлява пълното лунно затъмнение?

Лунното затъмнение настъпва, когато Земята застане точно между Слънцето и Луната, като по този начин нашата планета закрива светлината, която обикновено осветява лунната повърхност. При пълно затъмнение Луната изцяло навлиза в земната сянка и придобива характерния си червеникав цвят, често наричан „Кървава Луна“.

Кога и как ще се наблюдава?

Макар точните часове да зависят от вашето местоположение, явлението ще продължи няколко часа – от навлизането на Луната в полусенката до излизането ѝ от нея. Най-интересната част е фазата на пълно затъмнение, когато цялата Луна се обагря в тъмночервено.

В България Луната ще изгрее около 19:46 ч., когато пълното затъмнение вече е започнало и Луната е била ниско на хоризонта.

Ще можете да наблюдавате само крайната фаза на затъмнението, след като Луната се издигне достатъчно.

В София и други български градове затъмнението ще бъде напълно видимо, но нищо няма да изпуснем!

Очакваното затъмнение, ще е най-дългото пълно лунно затъмнение от 2022 г. насам, с богата червеникава визуална фаза и продължителност около 82 минути.

Разположено е около 2.6 дни преди Луната да достигне перигея — най-близката точка до Земята, което я прави да изглежда малко по-голяма от обикновено.

Важно е да знаете, че за разлика от слънчевото затъмнение, лунното е напълно безопасно за наблюдение – няма нужда от специални филтри или очила. Достатъчно е да намерите открито място с добра видимост към небето.

Защо Луната става червена?

Червеникавият цвят е резултат от разсейването на светлината в земната атмосфера. Когато слънчевите лъчи преминават през нея, сините и зелените вълни се филтрират, докато червените се пречупват и достигат до Луната. Така тя придобива магическия си оттенък.

Исторически и културни значения

От древни времена лунните затъмнения са впечатлявали хората и често са били свързвани с мистични вярвания. В някои култури „кървавата Луна“ се е смятала за предзнаменование, докато в други – за символ на обновление и ново начало.



Ако имате фотоапарат или телескоп, сега е моментът да ги подготвите.

Не забравяйте, че явлението е рядко и неповторимо – просто се насладете.

