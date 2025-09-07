На 7 септември рожден ден има Стефан Рядков

снимка: Булфото

Роден е на 7 септември 1963г. в Бургас.

Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специланост Куклено актьорско майсторство, в класа на проф. А. Илков.

Две години преди завършването си той вече е популярен. Това се дължи на участието му в студентското предаване „Ку-ку“. Веднага след завършването си е поканен в „Каналето“, където работи с Камен Воденичаров, след това продължава в „Хъшове“ и в „Шоуто на Слави“. Работи като водещ до 2006г. Играе в постановки в Сатирата, Сливенския театър, Варненската и Старозагорската опера, както и с роли в киното. За ролята си на Мъжът в „Любовен квадрат“ получава Гран При на феста „Албамоно“ в гр. Корча, Албания, пише theater.bg.

Играе във филмите: „Ако те има“, „Земя на прицел“, „Филип“, „Търновски пътища“ (българо- американска продукция), „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“.

