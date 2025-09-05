На 7 септември в полунощ включват тол камерите

Кадър Булфото

Точно в полунощ на 7 септември множество толкамери ще започнат прилагането на глобите за превишена средна скорост.

В началото и в края на всеки пътен участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието. Така ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата за този пътен участък, това ще се регистрира и данните ще се предоставят веднага на МВР. Глобите са същите като за превишена скорост.

Всички отсечки с наблюдение са отбелязани на сайта на Националното тол управление. Нарушителите, които превишат скоростта, ще получават електронен фиш с наказание. Освен това, в сила влизат и по-строгите санкции за тези, които нарушават правилата за движение.

