На 7 юли рожден ден има Антон Радичев
снимка: Булфото
На 7 юли рожден ден има Антон Радичев. (Роден на 7 юли 1947 г.)
Антон Игнатов Радичев е български драматичен и филмов актьор.
През 1974 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
През същата година става част от актьорския състав на Народния театър „Иван Вазов“.
Участвал е в над 40 игрални филма, сред които „Маневри на петия етаж“, „Оркестър без име“, „Под игото“, „Хотел Централ“, „Търг“, „Щурец в ухото“.
Член на СБФД (1990).
Участник в предаването Клуб НЛО (1996 – 2004).
Радичев е записвал и много песни, някои от които за фестивала „Златният кос“.
През 2002 издава музикален албум, озаглавен „Къса ми се сърцето“. Текстовете на песните са написани от Живко Колев.
През 2006 участва в дублирането на триизмерния пълнометражен филм на Дисни и Пиксар - "Колите" като Док Хъдсън и Рамон.
През 2009 се кандидатира за депутат от партията ЛИДЕР в 23-ти избирателен район (София).
През 2011 участва в сериала на Нова телевизия "Етажна собственост"
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