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На 7 юли рожден ден има Антон Радичев. (Роден на 7 юли 1947 г.)

Антон Игнатов Радичев е български драматичен и филмов актьор.

През 1974 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

През същата година става част от актьорския състав на Народния театър „Иван Вазов“.

Участвал е в над 40 игрални филма, сред които „Маневри на петия етаж“, „Оркестър без име“, „Под игото“, „Хотел Централ“, „Търг“, „Щурец в ухото“.

Член на СБФД (1990).

Участник в предаването Клуб НЛО (1996 – 2004).

Радичев е записвал и много песни, някои от които за фестивала „Златният кос“.

През 2002 издава музикален албум, озаглавен „Къса ми се сърцето“. Текстовете на песните са написани от Живко Колев.

През 2006 участва в дублирането на триизмерния пълнометражен филм на Дисни и Пиксар - "Колите" като Док Хъдсън и Рамон.

През 2009 се кандидатира за депутат от партията ЛИДЕР в 23-ти избирателен район (София).

През 2011 участва в сериала на Нова телевизия "Етажна собственост"

Редактор "Екип на Петел",

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