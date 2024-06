На 71 години си отиде любим актьор от "Всички обичат Реймънд"

Пиксабей

Хирам Кастен, стендъп комик и актьор, известен с участието си в „Зайнфелд“, „Всички обичат Реймънд“ и „Луд съм по теб“, почина на 71 години, пише Daily Beast, цитира Блиц.

Според източник на изданието Кастен е починал в неделя, 16 юни, след като се е борил с множество заболявания, включително рак на простатата.

Некрологът на актьора в официалната му страница в социалните мрежи нарича Кастен страстен артист и всеотдаен комик. Повече от четири десетилетия Кастен беше приятел с Джери Зейнфелд. Актьорът беше женен за Даяна Кисиел Кастенбаум и има дъщеря Милисънт Джейд Кастенбаум.

‘Seinfeld’ actor and New York comedian Hiram Kasten dead at 71 https://t.co/heYPTP6bm8 pic.twitter.com/j6KyNtOieR