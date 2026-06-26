На 73 години Путин изглежда като на 50: Лицето му се подмлади осезаемо след парада на 9 май

Владимир Путин инвестира хиляди в козметични процедури, за да промени лицето си и да изглежда по-млад и по-силен.

Според „Дейли Стар“ той дори се консултира с експерти по естетична медицина, за да подобри външния си вид, вероятно на фона на спекулации за здравословното му състояние, цитира Новини.бг.

Специалисти отбелязаха, че според тях 73-годишният държавен глава използва инжекции за подобряване на състоянието на кожата и коригиране на отпуснати участъци, които се появяват с възрастта.

Козметичният хирург д-р Дженифър Оуенс заяви, че по лицето на Путин има ясни признаци на козметични процедури, като много зони изглеждат по-плътни и гладки.

„Най-очевидният видим признак е зоната под очите. На по-ранни снимки той имаше по-изразени торбички под очите и такова подобрение едва ли би настъпило естествено с възрастта. Слепоочията, скулите и линията на челюстта му също изглеждат по-плътни и гладки, въпреки че тези зони обикновено губят обем с годините“, коментира тя.

Д-р Оуенс изразява мнение, че Путин е преминал през комплекс от „хирургични и нехирургични естетични процедури“.

„Това може да включва долна блефаропластика за премахване на торбичките под очите и миорелаксанти (известни още като ботулинов токсин) за цялото лице, за да се изгладят динамичните бръчки, като същевременно се запази подвижността. Също така смятам, че са му инжектирани биостимулатори като Sculptra на стратегически места около слепоочията, скулите и челюстта, за да се възстанови структурата и да се поддържа плътността на лицето“, обяснява тя.

Биостимулаторите са инжекции, които стимулират естественото производство на колаген и еластин в организма. За разлика от филърите, които моментално запълват празнините, образувани от бръчки и отпусната кожа, на тях им е необходимо време, за да подействат.

Д-р Оуенс обаче смята, че в долната част на лицето му, включително брадичката, е използван филър. За разлика от традиционните филъри, които придават незабавен обем, биостимулаторите възстановяват структурата на кожата в рамките на няколко месеца, правейки я по-стегната.

„Това би било логично за човек на такава публична длъжност, благодарение на минималното време за възстановяване и едва забележимите, постепенни резултати, които инжекциите могат да дадат“, смята тя.

Наскоро Путин беше забелязан с подпухнало лице по време на парада на Червения площад в Москва.

Украинският политик Антон Геращченко се подигра с него в социалните мрежи, коментирайки: „Лицето на „победител“ и лидер на „суперсила“. Изглежда, санкциите са засегнали дори ботулиновия токсин на Путин“.

Според д-р Оуенс корекциите, които Путин прави, могат да му струват хиляди. Евентуалните инжекции с ботокс и филъри за брадичката биха стрували около 1200 британски лири всяка, докато биостимулаторите са на цена от 800 лири за флакон, като често са необходими „няколко флакона или сесии“.

Руското списание „Ню Таймс“ дори публикува статия със заглавие „Какво се случи с лицето на Путин?“. Журналистите разговаряха с четирима пластични хирурзи, които се съгласяват, че руският лидер вероятно е претърпял някаква козметична операция, като предполагат ботулинов токсин, лифтинг на долните клепачи и инжектиране на филър в скулите.

Тези твърдения се появиха на фона на слухове за здравето му, като медии написаха, че Путин вече никога не пътува без водещ хирург, специализиран в рак на щитовидната жлеза.

Водещият московски онколог д-р Евгений Селиванов е придружавал Путин в десетки пътувания и е част от екип от около 13 медици, които го следват навсякъде.

Редактор "Екип на Петел",

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