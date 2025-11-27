На 79 години Тръмп не прави упражнения, яде червено месо и джънк фуд, пие кока кола

Кадър Ютуб

Ден преди Хелоуин президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна от седмица в Япония и Южна Корея и посрещна децата, празнуващи "пакост или лакомство", в Белия дом.

Това накара съюзниците му да похвалят издръжливостта му. Само седмица по-късно обаче той изглеждаше уморен по време на събитие в Овалния кабинет.

На 79 години Тръмп демонстрира енергия и жизненост, често сравнявайки себе си с президента Байдън, на 82 години, когото редовно критикува заради сънливост и по-малка физическа активност, пише "Ню Йорк Таймс" (New York Times), пише Бг он ер.

Той остава активно присъстващ публично – отговаря на въпроси на медиите, пътува в чужбина и присъства на срещи, макар графикът му да е по-лек в сравнение с първия му мандат.

Повечето му публични изяви сега се провеждат между 12 и 17 ч., а общият брой на официалните събития е намалял с почти 40%.

Понякога се забелязват признаци на стареене

Тръмп е изглеждал уморен на публични места, разкрива медицински процедури без подробности и използва грим, за да прикрие синини, което породи спекулации онлайн.

Той не поддържа редовни упражнения, консумира червено месо и бърза храна, обсъжда лекарства за отслабване, без да потвърждава лично тяхната употреба.

Личният му лекар съобщава за загуба на тегло и обща добра физическа форма.

Помощниците му акцентират върху прозрачността и енергията му, представяйки го като физически и когнитивно способен, въпреки възрастта.

Анализаторите отбелязват, че графикът му се различава от този на по-младите президенти, които включват сутрешни ритуали и упражнения.

Въпреки това, Тръмп продължава да пътува често, да е активен в социалните мрежи и да посещава Овалния кабинет.

Сред вътрешните приоритети помощниците се надяват, че той ще насочи вниманието си към американските дела, макар че обмисля и международни пътувания, включително до Давос.

През втория си мандат Тръмп многократно говори за небето и отвъдния живот, често в сравнение с Байдън, подчертавайки ролята си в укрепването на религията в Америка.

