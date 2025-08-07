На 8 август имен ден празнуват 4 силни български имена

Кадър Уикипедия

Имен ден празнуват: Емилия, Емилияна, Емилиян, Емил

Православната църква чества Свети Емилиян изповедник. Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил:

„Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.“



В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.



Емил е латинско име, което означава ревност.

Емил е тромаво момче, което се отнася небрежно към учението.

Често мъжете с това име са надарени с музикален талант и аналитичен ум, който могат да развиват в сферата на математиката и физиката.

Емил винаги държи на своята думи и не прощава предателства.

Тези мъже са добри съпрузи и страхотни бащи, надарени с необикновена физическа сила.

