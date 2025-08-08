На 8 август мъж се удави на плажа в "Аспарухово"

Булфото

На 8 август, петък, варненският плаж в квартал „Аспарухово“ стана сцена на трагичен инцидент, довел до смъртта на 68-годишен мъж. Сигналът за изчезнал във водата човек бе подаден в 7:40 ч. сутринта, като се съобщава, че изчезването е станало около 45 минути по-рано.

Въпреки че морето в района е известно с плитката си ивица, бурните вълни през този ден се оказаха особено опасни. Инцидентът разтърси местната общност и привлече вниманието на властите.

На място незабавно пристигнаха екипи на полицията. Няколко часа след сигнала тялото на изчезналия беше открито и извадено от морето. При последвалите действия бе потвърдено, че жертвата е 68-годишен мъж, разпознат от своя син.

Информацията бе предоставена на „Нова Варна“ от пресцентъра на ОДМВР – Варна след официално запитване по случая.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!