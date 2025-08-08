снимка: Булфото

На 8 август рожден ден има Орлин Горанов

Орлин Александров Горанов е български оперен и поп певец.

Роден е на 8 авуст 1957 г. в Берковица.

Орлин Горанов е възпитаник на хор „Бодра смяна“. Музикалната му дарба и великолепните гласови данни са открити от Стефан Диомов по време на военната му служба в Ансамбъла на ГУСВ, чийто солист остава до 1985 г.[1]

По време на годините, в които се провежда конкурсът „Мелодия на годината“, е един от водещите (от 1986 г.). През 1980-те и 1990-те години особено популярен е дуетът му с Кристина Димитрова.

Още през дебюта му на „Младежкия конкурс за забавна песен“ през 1978 г. представената от него песен „Интимно“ (муз. Стефан Диомов) печели „Първа награда“.

В следващите няколко години се утвърждава сред водещите певци в българската популярна музика. За създаването на елегантния му стил допринася и сътрудничеството му с Александър Бръзицов. Едно от емблематичните му изпълнения е на песента „Светът е за двама“ по музика на Мария Нейкова, а сред международните му награди, които получава в началото на 80-те са: „Първа наград“а на „Шлагерфестивал“ в Дрезден, „Трета награда“ на „Интерталант“ в Прага, Голямата награда „Златният Орфей“ и др.

Завършва Музикалният факултет на Българската държавна консерватория през 1990 г. в класа на Констанца Вачкова. От 1989 е солист на Пловдивската опера.

Има постоянни ангажименти във „Фридрихщатпалас“ в Берлин, Германия от 1994 г. Изпълнява теноровите партии в много италиански опери: „Травиата“, „Трубадур“, „Аида“, „Риголето“ и „Отело“ от Джузепе Верди, „Бохеми“ и „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини и др. По това време поддържа своята популярност в България главно чрез дуета си с Кристина Димитрова, с който има издадени няколко албума.

Осъществява концертни турнета в СССР, ГДР, Австрия, Италия, Испания, Унгария, Чехословакия и др.

През 2010 г. участва във филма Мисия Лондон като Президентът, един от главните герои. Орлин Горанов е ангажиран и с обществена дейност. През 2009 г. става член на Ордена на рицарите-тамплиери.

През 2017 г. започва концертно турне "Обичам българската музика" заедно със своя колега Орлин Горанов, под съпровода на Плевенска филхармония и Държавна опера - Бургас. Идеята и сценария е на Юлия Манукян, както и Левон Манукян (диригент), Даниел Желев (ударни) и Иво Дуков (пиано). До момента реализират над 50 концерта в цялата страна.

Музика за него са писали Зорница Попова, Тончо Русев, Морис Аладжем, Мария Нейкова, Стефан Диомов, Александър Йосифов, Александър Бръзицов, Кристиян Бояджиев, Вили Казасян, Иван Пеев, Атанас Косев и много други.

