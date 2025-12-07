На 8 декември нов магазин от българска верига с чудно име се появи между блоковете

Кадър Фб

Българска верига с много интересно име открива магазин в понеделник.

"Този понеделник ще отворим вратите на новия ни магазин и нямаме търпение да те посрещнем там на 8-ми декември (понеделник)!", пишат от веригата, която е създадена през последните години и има други два магазина.

Името й е..."Мръвкарница".

Новият обект е в ж.к. Обеля.

Другите обекти са в ж.к. "Люлин" и "Свобода" в София.

