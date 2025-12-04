На 8 декември ще е поклонението пред поета Найден Вълчев

кадър: БНТ

Поклонението пред поета Найден Вълчев ще бъде на 8 декември, понеделник, от 11 часа в столичния храм „Света София“, съобщи на БТА неговият внук Филип Вълчев.

Авторът на текста на популярната през 70-те години на 20-и век песен „Една българска розa" почина на 98-годишна възраст на 3 декември.

