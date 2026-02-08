На 8 февруари имен ден празнуват Захари, Захарин и Зарко

снимка: Булфото

На 8 февруари се чества пророн ЗАХАРИЯ.

Захари е име с еврейски произход и означава Бог си спомня.

Празнуват Захари, Захарин, Зашо, Зарин, Зарко, Заро, Захарина, Зара, Заша.

Захарий се чества още и на 24 март и 5 септември.

Какво означава името Захари?

Захари (Захарий)

Името е с древно еврейски произход и означава "Божия памет". Популярно е не само в България, но и в Русия, Грузия и Армения.

Той е уравновесена, здраво стъпила на земята личност. Отговорен и трудолюбив. Семейството за него е приоритет и винаги може да разчита на неговата подкрепа. Захари е домошар, тъй като по природа е плах и стеснителен и не се чувства комфортно в шумни компании. Добър приятел е, готов е да прави саможертви за близките си. В любовта обаче е влюбчив и всеотдаен. Когато Захари обича, той е склонен да пренебрегне своите интереси. Що се отнася до брак, той се жени на млади години. Привързан е към съпругата и децата си и не изневерява

Ще е щастлив с жена, която носи името Анна, Ва лентина, Вера, Елисавета, Едит, Ева, Ирина, Надеж да, Наталия, Олга. Бракът му с Александра, Светла на, Ина, Дария може да му донесе проблеми.

