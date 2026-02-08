На 8 февруари църквата отбелязва Неделя на блудния син

снимка: Булфото

На 8 февруари 2026 г. църквата отбелязва Неделя на блудния син – втора от подготвителните недели преди Великия пост и един от централните духовни моменти в началото на подготовката за Великден.

Този ден е посветен на прочутата Евангелска притча за блудния син (Лука 15:11–32), която разкрива мощта на Божията милост и търпение към човешката слабост, допълва Бтв.

Историята разказва как младият син, напуснал бащиния дом, губи всичко, живее в разпуснат живот и изпитва отчаяние. Когато решава да се върне, бащата не го осъжда – напротив, приема го с отворени обятия, символизирайки безусловното Божие опрощение.

Неделята на блудния син насочва християните към покаяние, размисъл и връщане към Бога, особено в контекста на предстоящия Велики пост. Тя е напомняне, че дори когато човек се отдалечи от своя духовен път, пътят на завръщане винаги е отворен чрез искрено съкрушение и вяра.

На 8 февруари църквата почита и свети пророк Захария (наричан още Захария Сърповидец), чийто живот и пророчества са част от богословските корени.

Пророк Захария е единадесети от тъй наречените „малки пророци“. Пророкувал за тържественото влизане на Христа в Иерусалим, за предателството на Юда и разпръсването на апостолите при разпятието на Голгота. Това са пророците от Стария Завет, чиято роля е била да подготвят народа за идването на Спасителя.

На този ден имен ден празнуват Захари, Захарин, Захарина и техните производни.

