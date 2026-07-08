На 8 и 9 юли променят движение по част от републикански пътища край Костенец за колоездачно състезание

снимка: АПИ

На 8 и 9 юли ще се променя организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област, на територията на община Костенец, за провеждане на Държавния личен и отборен шампионат по колоездене.Това съобщиха от Агенциа "Пътна инфраструктура".

Днес - 8 юли, между 16 ч. и 16:40 ч. за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин.

На 9 юли /четвъртък/, от 9:30 ч. до 11 ч. ще се спира поетапно движението по второкласния път ІІ-82 Костенец – Долна баня и по път ІІІ-8222 Пчелин – Очуша.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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