На 8 ноември е Архангеловден: На масата се слага рангелов хляб
Архангеловден е на 8 ноември, денят на свети Архангел Михаил – небесният пълководец.
На трапезата ни трябва да присъстват празнични ястия, с които да се почете светецът, а и за здраве. Освен с празнична трапеза, свързваме Архангеловден и с няколко любопитни поверия.
Прави се обредна питка или рангелов хляб в чест на светеца
По традиция хлябът се разчупва над главата на най-възрастния мъж в къщата. След това мъжът полива хляба с вино и отправя молитва към светците за благословия.
"Свети Архангеле, свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме Ви и сечем колач, да се роди ръж до тавана", гласи молитвата в този ден.
Приготвят се празнични ястия
Правят се гювеч с месо, питка, жито, боб, пастърма и се слагат на масата сезонни плодове.
Смята се, че светецът е много справедлив и състрадателен. Един от известните сюжети в българския фолклор е този, в който Архангел Михаил моли Бога за душата на сиромаха – да не останат децата му сираци.
Затова на някои икони Архангел Михаил е изобразен как държи в ръцете си везни, с които отмерва греховете на хората.
В негова чест на 8 ноември вярващите правят семейно-родови курбани.
