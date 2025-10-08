На 8 октомври рожден ден има Мат Деймън

снимка: nicolas genin, Уикипедия

Матю (Мат) Пейдж Деймън (на английски: Matthew Paige "Matt" Damon) е американски актьор, сценарист и продуцент.

Носител (заедно със своя приятел Бен Афлек) на Златен глобус и Оскар за най-добър оригинален сценарий за филма Добрият Уил Хънтинг.

Роден е и израства в Кеймбридж, Масачузетс. През 1988 година завършва средно образование и започва да учи в Харвард, но не завършва поради редица ангажименти като актьор.

Дълго време негова приятелка е Уинона Райдър, но се разделят през 2000 г. Женен е за Лусиана Баросо от 2005 г. насам, имат три дъщери – Изабела, (р. 2006, Джия (р. 2008), Стела (р. 2010)

