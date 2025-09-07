На 8 септември куп български имена черпят за имен ден

Булфото

На 8 септември православният сват възхвалява рождеството на Божията майка Света Дева Мария. Този ден е наричан още като празник Малка Богородица и също Рождество Богородично.

Този ден е сред големите християнски празници в България, тъй като ортодоксалната църква прославя Божията майка като закрилница на семейството, бременните жени, родилките и дечицата. В нейна чест се провеждат литургии, а в различните части на страната се спазват и разнообразни обичаи за здраве и късмет на семейството.

В по-голямата си част тези поверия се следват от жените, които приготвят празничен хляб. Хлябът и други дарове могат да се занесат в църквата, за да се осветят за здраве.

Хлябът се разчупва и раздава за късмет, мир и благоденствие на всички. На някои места, след като се начупи обредната пита, парчетата се наричат, като има по едно за добитъка на стопаните, както и за къщата.

За да може Богородица да бди и над тях. На трапезата за Малка Богородица може да има още плодове, сладки, кекс мед, зеленчуци. На този ден в някои краища на страната се приготвя и овнешко месо, правят се курбани.

Това е семеен празник, като някъде се правят на тази дата и събори с игри, надпявания и се приготвя обилна празнична трапеза.

Трапезата за Малка Богородица е най-вече за здраве на стопанките на дома, за да им помага Божията майка в беда, да ги закриля. Да е с тях във всички трудни моменти.

Вярва се, че след тези обичаи младите булки зачеват по-бързо, а бременните жени раждат по-леко. На този ден жените не работят, не предат, не вършат домакинска работа.

На Малка Богородица имен ден празнуват Мария, Мариела, Марийка, Мириам, Богдан, Богомила, Божия и техните производни.

