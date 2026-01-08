На 8 януари рожден ден има Валя Балканска

снимка: Булфото

Валя Младенова Балканска (родена Фейме Кестебекова в българо-мохамеданско семейство, 8 януари 1942 г. в с. Арда, България) е българска народна певица от Родопската фолклорна област, популярна най-вече със своето изпълнение на народната песен „Излел е Делю хайдутин“, което е включено в Златната плоча на Вояджър на американските космически апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“.

Кариерата на Валя Балканска започва през 1960 година, като солистка в Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Родопи“ − Смолян. По повод 60-ата си годишнина и за изключителни постижения в областта на певческото изкуство през 2002 г. Валя Балканска е наградена с орден „Стара планина“.

През 2003 година получава Награда „Нестинарка“ на Международния фолклорен фестивал в Бургас.

Номинирана е за държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2005 г.

През декември 2005 г. народната певица получава своята звездна плоча в българската Алея на славата.

За нея дъщерята на Николай Хайтов, Елена Хайтова, пише книгата си „Сама сред звездите“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!