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На 8 юли отбелязваме Световния ден за борба с алергиите. Началото на инициативата е поставено през 2005 г. от Световната организация за борба с алергиите. Целта е да се повиши информираността на обществото относно алергичните заболявания и да се постави акцент върху значението на профилактиката и превенцията им, информира Imenata.com .

По данни на Световната здравна организация в световен мащаб алергиите заемат едно от челните места по разпространение сред всички хронични заболявания. В общия случай те се проявяват като свръхчувствителност към чужди, обикновено безвредни за организма вещества ( алергени), които имунните клетки на засегнатия пациент идентифицират неправилно като заплаха за неговото здраве. Един от основните проблеми при алергиите е свързан с факта, че броят на веществата, към които хората могат да бъдат свръхчувствителни, е неограничен.

В медицинската литература са описани повече от 50 вида алергични реакции или алергии, като най-често срещаните са: ринит или сенна хрема; дерматит; алергична астма; уртикария; атопичен дерматит; инсектна алергия и др. От значение за появата и развитието им са както генетичната предразположеност, така и много фактори от околната среда. Сред тях водещи са замърсяването и непрекъснатото навлизане в бита на хората на изкуствено създадени субстанции и химически препарати, които не са съществували в близкото минало. Това прави средата, в която живеем, наситена с алергени, които на практика е почти невъзможно да бъдат избегнати. Ето защо според проучвания, проведени през последните години, честотата на алергичните заболявания сред населението по целия свят се е увеличила значително. Днес се приема, че не по-малко от 30% от човешката популация е засегната от алергични реакции. Наблюдава се и неблагоприятната тенденция за разширяване на възрастовите граници на пациентите, като алергии се развиват не само в ранните детски години, но и при по-възрастни хора. Успоредно с това съвременната медицина е напреднала до такава степен, че освен многобройните средства, които помагат за облекчаване на алергичните състояния, вече съществуват и такива, които предотвратят появата на алергични симптоми и реакции. Пример в това отношение е широко използваната в клиничната практика специфична имунотерапия/ваксинация със съответния алерген, който е единственият етиологичен метод за лечение и профилактика на алергичните заболявания. От особена важност е и най-съвременният метод за тяхното лечение, свързан с въвеждането на т.н. биологична терапия с разнообразни моноклонални антитела, който вече е достъпен и у нас.

България разполага с много добре развита мрежа от алергологични кабинети и отлично подготвени специалисти. Въведени са всички най-актуални методи на лечение и диагностика на алергичните състояния. Българският алергично болен пациент може да получи най-адекватни, отговарящи на достиженията на съвременната наука грижи и контрол на състоянието му.

Редактор "Екип на Петел",

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